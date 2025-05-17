«Краснодар» может стать чемпионом в эти выходные: расклады гонки с «Зенитом»

Перед 29-м туром РПЛ лидер лиги «Краснодар» (61 очко) с минимальным перевесом опережает чемпиона «Зенит» (60 очков). Теоретические шансы на золото сохраняет ЦСКА (55 очков).

В 29-м туре пройдут такие матчи с участием клубов топ-3 премьер-лиги: 17 мая (суббота). «Оренбург» — «Краснодар» (начало 14.00 мск). 18 мая (воскресенье). «Ростов» — «Зенит» (19.00). 19 мая (понедельник). «Локомотив» — ЦСКА (20.30).

В 30-м туре все матчи пройдут 24 мая (суббота) в одно время (начало 16.30 мск): «Зенит» — «Ахмат». «Краснодар» — «Динамо». ЦСКА — «Пари НН».

Основной расклад: «Краснодар» станет чемпионом, если в двух турах оформит две победы, а «Зенит» выиграет гонку за золотом, если как минимум сравняется с «быками» по очкам (в таком случае сине-бело-голубые финишируют выше с учетом личных встреч — поражение в гостях 0:2 и победа на своем поле 4:1).

«Краснодар» станет чемпионом в эти выходные, если победит в Оренбурге, а «Зенит» на следующий день проиграет в Ростове-на-Дону.

ЦСКА станет чемпионом только при условии, что «Краснодар» и «Зенит» проиграют по два матча, а армейцам при одинаковом числе очков и побед во всех играх удастся превзойти «быков» по разности забитых и пропущенных мячей (с учетом равенства в личных встречах — поражение в гостях 1:2 и победа на своем поле 1:0). Перед 29-м туром краснодарцы в отрыве от армейцев по голам на «плюс восемь» — 54-22 (+32) против 43-19 (+24). При всех идентичных показателях будет назначен золотой матч.

В случае равенства очков у трех лидеров РПЛ — это произойдет при двух поражениях «Краснодара», ничье и поражении «Зенита», двух победах ЦСКА — чемпионом станет клуб из Санкт-Петербурга (с учетом большего числа очков в матчах с конкурентами, личные встречи с армейцами — победа в гостях 1:0 и ничья на своем поле 0:0).