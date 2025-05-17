«Краснодар» может стать чемпионом в эти выходные: расклады гонки с «Зенитом»
Перед 29-м туром РПЛ лидер лиги «Краснодар» (61 очко) с минимальным перевесом опережает чемпиона «Зенит» (60 очков). Теоретические шансы на золото сохраняет ЦСКА (55 очков).
В 29-м туре пройдут такие матчи с участием клубов топ-3 премьер-лиги: 17 мая (суббота). «Оренбург» — «Краснодар» (начало 14.00 мск). 18 мая (воскресенье). «Ростов» — «Зенит» (19.00). 19 мая (понедельник). «Локомотив» — ЦСКА (20.30).
В 30-м туре все матчи пройдут 24 мая (суббота) в одно время (начало 16.30 мск): «Зенит» — «Ахмат». «Краснодар» — «Динамо». ЦСКА — «Пари НН».
Основной расклад: «Краснодар» станет чемпионом, если в двух турах оформит две победы, а «Зенит» выиграет гонку за золотом, если как минимум сравняется с «быками» по очкам (в таком случае сине-бело-голубые финишируют выше с учетом личных встреч — поражение в гостях 0:2 и победа на своем поле 4:1).
«Краснодар» станет чемпионом в эти выходные, если победит в Оренбурге, а «Зенит» на следующий день проиграет в Ростове-на-Дону.
ЦСКА станет чемпионом только при условии, что «Краснодар» и «Зенит» проиграют по два матча, а армейцам при одинаковом числе очков и побед во всех играх удастся превзойти «быков» по разности забитых и пропущенных мячей (с учетом равенства в личных встречах — поражение в гостях 1:2 и победа на своем поле 1:0). Перед 29-м туром краснодарцы в отрыве от армейцев по голам на «плюс восемь» — 54-22 (+32) против 43-19 (+24). При всех идентичных показателях будет назначен золотой матч.
В случае равенства очков у трех лидеров РПЛ — это произойдет при двух поражениях «Краснодара», ничье и поражении «Зенита», двух победах ЦСКА — чемпионом станет клуб из Санкт-Петербурга (с учетом большего числа очков в матчах с конкурентами, личные встречи с армейцами — победа в гостях 1:0 и ничья на своем поле 0:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5