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17 мая 2025, 00:30

«Краснодар» может стать чемпионом в эти выходные: расклады гонки с «Зенитом»

«Краснодар» может стать чемпионом России в эти выходные
Фото Global Look Press

Перед 29-м туром РПЛ лидер лиги «Краснодар» (61 очко) с минимальным перевесом опережает чемпиона «Зенит» (60 очков). Теоретические шансы на золото сохраняет ЦСКА (55 очков).

В 29-м туре пройдут такие матчи с участием клубов топ-3 премьер-лиги: 17 мая (суббота). «Оренбург» — «Краснодар» (начало 14.00 мск). 18 мая (воскресенье). «Ростов» — «Зенит» (19.00). 19 мая (понедельник). «Локомотив» — ЦСКА (20.30).

В 30-м туре все матчи пройдут 24 мая (суббота) в одно время (начало 16.30 мск): «Зенит» — «Ахмат». «Краснодар» — «Динамо». ЦСКА — «Пари НН».

Основной расклад: «Краснодар» станет чемпионом, если в двух турах оформит две победы, а «Зенит» выиграет гонку за золотом, если как минимум сравняется с «быками» по очкам (в таком случае сине-бело-голубые финишируют выше с учетом личных встреч — поражение в гостях 0:2 и победа на своем поле 4:1).

«Краснодар» станет чемпионом в эти выходные, если победит в Оренбурге, а «Зенит» на следующий день проиграет в Ростове-на-Дону.

ЦСКА станет чемпионом только при условии, что «Краснодар» и «Зенит» проиграют по два матча, а армейцам при одинаковом числе очков и побед во всех играх удастся превзойти «быков» по разности забитых и пропущенных мячей (с учетом равенства в личных встречах — поражение в гостях 1:2 и победа на своем поле 1:0). Перед 29-м туром краснодарцы в отрыве от армейцев по голам на «плюс восемь» — 54-22 (+32) против 43-19 (+24). При всех идентичных показателях будет назначен золотой матч.

В случае равенства очков у трех лидеров РПЛ — это произойдет при двух поражениях «Краснодара», ничье и поражении «Зенита», двух победах ЦСКА — чемпионом станет клуб из Санкт-Петербурга (с учетом большего числа очков в матчах с конкурентами, личные встречи с армейцами — победа в гостях 1:0 и ничья на своем поле 0:0).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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