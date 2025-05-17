Трошечкин: «По матчу с «Крыльями» похвалил Босельи в первую очередь даже не за четыре гола, а за работу в обороне»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин оценил покер Хуана Босельи в матче 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Босельи хорош — четыре гола за матч немного людей забивали в РПЛ. Но я бы по матчу с «Крыльями» его похвалил в первую очередь даже не за четыре гола, а за работу в обороне. Он несвойственно для себя много отрабатывал сзади. Но проникся этой идеей: находясь в нижней части турнирной таблицы, играть, выгрызать очки. Иностранцам этой идеей сложнее проникнуться, но Хуану удалось. Молодец. Но и вся команда молодцы, потому что создавали для него моменты», — цитируют «Известия» Трошечкина.

«Пари НН» после 28 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда уступает идущим на 12-й строчке «Химкам» только по дополнительным показателям.