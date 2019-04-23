Александр Ташаев: "Хохлов, Юсупов и Шунин на свои деньги покупали препараты, когда у "Динамо" были проблемы"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов, а также игроки бело-голубых Антон Шунин и Артур Юсупов на собственные деньги покупали препараты, когда команда испытывала финансовые проблемы. 24-летний хавбек ранее выступал за этот клуб с 2014 по 2018 год.

– Почему все плохо в "Динамо"? У меня такое ощущение, что все понимают, что не так, – сказал Ташаев в интервью программе "После футбола" на телеканале "Россия 24". – Можно посмотреть, сколько раз менялись руководители за последнее время. Иногда, находясь там, не совсем понимаешь, кто за что отвечает. В этом проблема – нет четкой структуры.

Хохлов покупал лекарства? Я хорошо общаюсь с Гришей Морозовым. Когда я увидел такую новость, то спросил его. Он сказал, что да: Юсупов, Шунин и Хохлов на собственные деньги покупали препараты.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 24 туров.

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