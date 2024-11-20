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Тарханов не исключил возвращения Черчесова в «Спартак»

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Бывший тренер сборной России Александр Тарханов ответил на вопрос, возможно ли возвращение главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова в московский «Спартак».

«Мы можем увидеть Черчесова в российском клубе после работы в сборной Казахстана. Профессиональные качества у него хорошие, что он доказывал в сборной России, Венгрии и Польше. Хотя в последних работалось легче, потому что «Ференцварош» и «Легия» и до него становились чемпионами. Возможно ли возвращение Черчесова в «Спартак»? Не могу так сказать. Но все возможно! Смотрят же, как человек работает. Сейчас трудно сказать, где он окажется, но пока он работает в сборной Казахстана. Когда он оттуда уйдет, тогда можно говорить. Но нынешние результаты его команды не пойдут на пользу при дальнейшем трудоустройстве», — цитирует Тарханова Legalbet.

Черчесов возглавляет сборную Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством команда провела 6 официальных матчей в рамках Лиги наций, не одержав ни одной победы и потерпев 5 поражений подряд. Казахстан набрал 1 очко в группе 3 дивизиона В и занял последнее место, вылетев в дивизион С.

Источник: Legalbet
Станислав Черчесов
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
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