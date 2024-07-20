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Спивак: «С «Зенитом» невозможно конкурировать? После трети чемпионата будем понимать»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак не считает сине-бело-голубых однозначным фаворитом в сезоне-2024/25 РПЛ.

«С «Зенитом» невозможно конкурировать? По прошествии трети чемпионата мы будем понимать, какие есть команды и что они могут. По одному матчу за Суперкубок мы ничего не можем сказать. Да, «Зенит» хорошо играл, но не более. Чемпионат России — очень длинный. И по-любому, у «Зенита» будет спад. Как бы он ни готовился, какие бы у него игроки ни были. Мы увидим, как они будут выходить из этих спадов», — цитирует Спивака «РБ Спорт».

«Зенит» под руководством Сергея Семака шесть лет подряд становился чемпионом России.

Источник: РБ Спорт
Александр Спивак
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
5
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
6
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
13
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
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 - : -
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