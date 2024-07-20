Форвард «Локомотива» Воробьев — о голевой передаче: «Знал, что там должен быть Пиняев»
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев рассказал, как сумел отдать голевую передачу в матче с «Акроном» (3:2) в 1-м туре РПЛ.
«Пошел вынос, я зацепился за мяч. Знал, что Серый (Пиняев — Прим. «СЭ») должен там находиться, поднял голову и увидел его. Отдал, а он прекрасно реализовал момент. Мы пропускали сразу после забитых голов? Это первая встреча... Шли в прессинг, где-то это было неорганизованно и на эмоциях. У нас есть семь дней, чтобы разобрать это и исправить. Советовался ли я с Дмитрием Лоськовым перед тем как взять десятый номер? Нет. Это я пополнил руководство, а они мне доверили. Буду стараться оправдывать ожидания», — сказал Воробьев журналистам.
В дебютном матче за «Локомотив» форвард отметился голом и результативной передачей. Во 2-м туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо», коллектив Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом». Оба матча состоятся 27 июля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
2
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|1
|П
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|0
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|0
|1
|
|
Кирилл Данилин
Акрон
|1
|0
|1