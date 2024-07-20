Форвард «Локомотива» Воробьев — о голевой передаче: «Знал, что там должен быть Пиняев»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев рассказал, как сумел отдать голевую передачу в матче с «Акроном» (3:2) в 1-м туре РПЛ.

«Пошел вынос, я зацепился за мяч. Знал, что Серый (Пиняев — Прим. «СЭ») должен там находиться, поднял голову и увидел его. Отдал, а он прекрасно реализовал момент. Мы пропускали сразу после забитых голов? Это первая встреча... Шли в прессинг, где-то это было неорганизованно и на эмоциях. У нас есть семь дней, чтобы разобрать это и исправить. Советовался ли я с Дмитрием Лоськовым перед тем как взять десятый номер? Нет. Это я пополнил руководство, а они мне доверили. Буду стараться оправдывать ожидания», — сказал Воробьев журналистам.

В дебютном матче за «Локомотив» форвард отметился голом и результативной передачей. Во 2-м туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо», коллектив Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом». Оба матча состоятся 27 июля.