Источник: после подписания Барко «Спартак» постарается приобрести полузащитника

Московский «Спартак» попытается подписать контракт с еще одним футболистов сразу после объявления о переходе Эсекьеля Барко, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации издания, спортивный департамент москвичей пытается оперативно достигнуть договоренности с одним из полузащитников из своего шорт-листа.

Первый матч в сезоне-2024/25 «Спартак» проведет в воскресенье, 21 июля, в гостях против «Оренбурга». встреча начнется в 17.30 мск.