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Сегодня, 18:01

Источник: после подписания Барко «Спартак» постарается приобрести полузащитника

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Московский «Спартак» попытается подписать контракт с еще одним футболистов сразу после объявления о переходе Эсекьеля Барко, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации издания, спортивный департамент москвичей пытается оперативно достигнуть договоренности с одним из полузащитников из своего шорт-листа.

Первый матч в сезоне-2024/25 «Спартак» проведет в воскресенье, 21 июля, в гостях против «Оренбурга». встреча начнется в 17.30 мск.

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
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Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
2
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
5
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
6
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
13
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
Результаты / календарь
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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 1
Алексей Батраков

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 1
Дмитрий Воробьев

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П
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Акрон

 1
Дмитрий Баринов

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