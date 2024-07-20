Источник: после подписания Барко «Спартак» постарается приобрести полузащитника
Московский «Спартак» попытается подписать контракт с еще одним футболистов сразу после объявления о переходе Эсекьеля Барко, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По информации издания, спортивный департамент москвичей пытается оперативно достигнуть договоренности с одним из полузащитников из своего шорт-листа.
Первый матч в сезоне-2024/25 «Спартак» проведет в воскресенье, 21 июля, в гостях против «Оренбурга». встреча начнется в 17.30 мск.
Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
|
12
|Динамо
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
13
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Советов
|0
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|Акрон
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|1
|П
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|1
|0
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|0
|1
|
|
Кирилл Данилин
Акрон
|1
|0
|1
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