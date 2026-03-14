Мостовой считает, что Карасев верно не удалил Соболева: «Умяров сам врезался в руку»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» судейство в матче 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).

«Многие начали истерически говорить про карточку Соболеву. Конечно же там ничего не было! Даже сам Александр удивился. Соболев на две головы выше Умярова, он подставляет руку, и Наиль просто в нее врезается. Там ни движения, ни удара, вообще ничего не было! А вот второй пенальти, как по мне, натянутый. Бегут два игрока, в момент прострела Ву попадает Педро по стопе по инерции. Он же уже передачу сделал! Да, сделал не важно, но и что теперь, из-за этого пенальти? Это осталось непонятно мне. В целом, к Карасеву вопросов больше нет», — сказал Мостовой «СЭ»

«Зенит» (45 очков) занимает второе место в РПЛ. «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.

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Максим Ваншейд