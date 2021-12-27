Александр Селихов: «Если бы не футбол, мог бы стать таксистом или сесть в тюрьму»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов сделал предположение, как могла бы сложиться его карьера без футбола.

«Если бы не футбол, то мог бы стать таксистом, — сказал Селихов в интервью YouTube-каналу КраСава. — В лучшем случае. Благодарен отцу, что он определил меня в футбол. Неизвестно, где я мог оказаться: тюрьма или что-то еще.

Поселок Нарышкино (здесь родился Селихов — Прим. «СЭ»), понятное дело, что делать особо нечего, на улицах наркотики, воровство. Много было примеров, что футболист был перспективным, но, например, спился. Недавно был в колонии, ее начальник пригласил меня. Там встретил своего одноклассника».

27-летний Александр Селихов до перехода в «Спартак» играл за «Орел» и «Амкар».