Селихов назвал Карреру лучшим тренером «Спартака» при нем

Голкипер «Спартака» Александр Селихов перечислил главных тренеров в период его выступлений за команду от лучшего к худшему. Лучшим он назвал Массимо Карреру.

«Каррера, Тедеско, Руй Витория, — сказал Селихов в интервью YouTube-каналу КраСава. — Кононов? Следующий. Там есть еще Рианчо, он пятый».

«Спартак» с первого места вышел из группы в Лиге Европы. В РПЛ команда занимает девятое место. Главным тренером «Спартака» после ухода Руя Витории был назначен Паоло Ваноли. При Массимо Каррере команда стала чемпионом России.