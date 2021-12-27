Селихов назвал Карреру лучшим тренером «Спартака» при нем
Голкипер «Спартака» Александр Селихов перечислил главных тренеров в период его выступлений за команду от лучшего к худшему. Лучшим он назвал Массимо Карреру.
«Каррера, Тедеско, Руй Витория, — сказал Селихов в интервью YouTube-каналу КраСава. — Кононов? Следующий. Там есть еще Рианчо, он пятый».
«Спартак» с первого места вышел из группы в Лиге Европы. В РПЛ команда занимает девятое место. Главным тренером «Спартака» после ухода Руя Витории был назначен Паоло Ваноли. При Массимо Каррере команда стала чемпионом России.
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