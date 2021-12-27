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Селихов назвал Карреру лучшим тренером «Спартака» при нем

20:57
Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов перечислил главных тренеров в период его выступлений за команду от лучшего к худшему. Лучшим он назвал Массимо Карреру.

«Каррера, Тедеско, Руй Витория, — сказал Селихов в интервью YouTube-каналу КраСава. — Кононов? Следующий. Там есть еще Рианчо, он пятый».

«Спартак» с первого места вышел из группы в Лиге Европы. В РПЛ команда занимает девятое место. Главным тренером «Спартака» после ухода Руя Витории был назначен Паоло Ваноли. При Массимо Каррере команда стала чемпионом России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 6
Лестер 3
Матч завершен

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла 1
Челси 3
Матч завершен

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCoRAnB8KixJiszlSpMHa-SA

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Евгений Петров все материалы автора

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