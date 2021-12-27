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Селихов рассказал, как заместитель гендиректора «Орла» сломал ему нос

21:38
Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал про обстоятельства перехода из «Орла» в «Амкар». Он сообщил, что бывший заместитель гендиректора «Орла» Алексей Коршунов сломал ему нос.

— Когда ты подал иск в КДК на «Орел», что тебя не отпускают, заместитель генерального директора Коршунов вызвал тебя на встречу, ударил тебя головой в нос и сломал нос. Это правда?

— Там была такая ситуация: я собирал печати, подписи. Что-то там было не дописано, и я хотел взять ручку. Он сказал: «иди купи ручку». Я ответил: «Зачем вы цирк устраиваете? Дайте я спокойно уйду из этого клуба!» А он просто подошел и ударил. Я не думал, что нос сломан. Посмотрел в зеркало, а нос кривой. Причем в больнице в Орле мне говорили, что нос нормальный. Я договорился в частной клинике, мне девчонка за 1000 рублей вправила нос. Обращался ли я в КДК? Да. Не помню уже, какие люди там сидели. Мне сказали: «подрастешь — сдачи дашь». Нет, он не извинялся. Мне не нужны извинения. Я это отпустил. Мне все равно. Я рубился за свое будущее. Знал, на что иду, — - сказал Селихов в интервью YouTube-каналу КраСава.

В 2014 году «Орел» не включил Селихова на заявку в сезон, после чего он обратился в ЦСКА с просьбой расторгнуть контракт.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 6
Лестер 3
Матч завершен

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла 1
Челси 3
Матч завершен

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCoRAnB8KixJiszlSpMHa-SA

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Евгений Петров все материалы автора

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