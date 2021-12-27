Селихов рассказал, как заместитель гендиректора «Орла» сломал ему нос

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал про обстоятельства перехода из «Орла» в «Амкар». Он сообщил, что бывший заместитель гендиректора «Орла» Алексей Коршунов сломал ему нос.

— Когда ты подал иск в КДК на «Орел», что тебя не отпускают, заместитель генерального директора Коршунов вызвал тебя на встречу, ударил тебя головой в нос и сломал нос. Это правда?

— Там была такая ситуация: я собирал печати, подписи. Что-то там было не дописано, и я хотел взять ручку. Он сказал: «иди купи ручку». Я ответил: «Зачем вы цирк устраиваете? Дайте я спокойно уйду из этого клуба!» А он просто подошел и ударил. Я не думал, что нос сломан. Посмотрел в зеркало, а нос кривой. Причем в больнице в Орле мне говорили, что нос нормальный. Я договорился в частной клинике, мне девчонка за 1000 рублей вправила нос. Обращался ли я в КДК? Да. Не помню уже, какие люди там сидели. Мне сказали: «подрастешь — сдачи дашь». Нет, он не извинялся. Мне не нужны извинения. Я это отпустил. Мне все равно. Я рубился за свое будущее. Знал, на что иду, — - сказал Селихов в интервью YouTube-каналу КраСава.

В 2014 году «Орел» не включил Селихова на заявку в сезон, после чего он обратился в ЦСКА с просьбой расторгнуть контракт.