Руденко хочет перейти в «Локомотив»: «Одобряю трансфер, хотел бы там поиграть»

Нападающий «Химок» Александр Руденко в разговоре «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Локомотива».

«Не знаю, первый раз слышу, но за «Локомотив» хотел бы поиграть. Я то одобряю этот трансфер, вопрос в том, одобрят ли там мой переход?» — сказал Руденко «СЭ».

В конце апреля 2025-го сообщалось об интересе «Локомотива» к Руденко.

В текущем сезоне нападающий провел 32 матча за «Химки», забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи.