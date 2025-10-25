Гинер вручил Акинфееву памятный постер в честь 35-летия голкипера в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер перед матчем 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» поздравил голкипера Игоря Акинфеева с 35-летним юбилеем выступлений за армейский клуб.

Гинер вручил 39-летнему вратарю памятный постер в честь этого события.

Ранее ЦСКА объявил, что матч с «Крыльями» будет посвящен Акинфееву. На игре представлена интерактивная фотозона и фотовыставка в честь вратаря, кибер-зона с PS5 и EA FC 26, а перед матчем прошло лазерное шоу, посвященное капитану ЦСКА.