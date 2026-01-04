Мостовой считает, что «Спартаку» не стоит спешить с назначением нового главного тренера: «Команда без него не распадется»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о будущем главном тренере красно-белых.

«Зачем торопиться с тренером? Поспешишь — людей насмешишь. Команда же без тренера не распадется. С кем-то она все равно будет. Так что если назначат нового тренера пораньше — хорошо. Если нет, то не страшно», — сказал Мостовой «СЭ».

11 ноября «Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича, который 22 декабря возглавил «Црвену Звезду». Исполняющим обязанности главного тренера после его ухода стал Вадим Романов.

3 января «СЭ» сообщал, что в течение следующей недели главный тренер «Пафоса» Хуан Карседо должен прилететь в Москву для подписания контракта с красно-белыми.