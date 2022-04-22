Футболисты «Спартака» сфотографировались в ретро-форме команды

Футболисты «Спартака» отправились на гостевой матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» на поезде.

Пресс-служба клуба решила использовать такой уникальный шанс и устроила специальную фотосессию. Игроки и члены штаба московского клуба сфотографировались в ретро-форме.

Игра в Ростове-на-Дону пройдет 24 апреля, начало — 16.30 (мск).

«Спартак» располагается на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» — на девятом. У обеих команд по 31 очку.