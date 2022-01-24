Александр Мостовой: «Переход Азмуна в «Байер» можно понять»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход форварда «Зенита» Сердара Азмуна в «Байер».

«Азмун — один из лучших нападающих нашего чемпионата. Я об этом говорил, еще когда он играл в «Рубине», — цитируют Мостового «Известия». — Таких форвардов не хватает многим топ-командам РПЛ вроде «Спартака», ЦСКА и «Зенита».

Питерцы вовремя его приобрели и получили человека, который сыграл значительную роль в трех чемпионствах клуба. Понятен его переход в «Байер», парень хочет попробовать себя в более сильной лиге, сменить обстановку, все-таки он отыграл в России уже девять лет. В Леверкузене хорошая команда, которая борется за попадание в Лигу чемпионов из Бундеслиги — одного из сильнейших чемпионатов в Европе.

Если он уйдет бесплатно, то ясно, что в плане трансфера «Зенит» что-то потеряет. Но мы же понимаем, что это за клуб. Для другой команды это была бы большая недополученная сумма. Но не для питерцев".

Азмун станет игроком «Байера» со следующего сезона.