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Смолов — о переходе в «Динамо»: «Аргументов много и не нужно было»

Смолов рассказал об обстоятельствах перехода из «Локомотива» в «Динамо»
Иван Шитик
Корреспондент

Форвард Федор Смолов рассказал об обстоятельствах своего перехода из «Локомотива» в «Динамо».

«Аргументов много и не нужно было, потому что, узнав об интересе «Динамо», я сразу сказал агенту, что точно заинтересован в переходе. Тогда начались переговоры.

Андрей [Воронин] мне тоже звонил. Рассказывал, что к нему обращались главный тренер и руководство, расспрашивали, как и что. Я воодушевился. Сказал ему, что очень хочу вернуться в «Динамо». Все это время мы были с ним на связи.

Я спрашивал не так много. Мне было в целом все понятно. Я же общался с ребятами из «Динамо» и знал, как здесь все выстроено. Каких-то глобальных вопросов не было, как и сомнений", — приводит слова Смолова сайт бело-голубых.

«Динамо» — первый клуб в профессиональной карьере 31-летнего Смолова. Форвард провел за бело-голубых 77 игр в период с 2007 по 2015 год, на его счету 4 гола и 3 результативные передачи за команду.

Источник: https://fcdm.ru/news/fyodor-smolov-est-oshhushhenie-cto-vernulsya-domoi
Федор Смолов
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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