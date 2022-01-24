Форвард Федор Смолов рассказал об обстоятельствах своего перехода из «Локомотива» в «Динамо».

«Аргументов много и не нужно было, потому что, узнав об интересе «Динамо», я сразу сказал агенту, что точно заинтересован в переходе. Тогда начались переговоры.

Андрей [Воронин] мне тоже звонил. Рассказывал, что к нему обращались главный тренер и руководство, расспрашивали, как и что. Я воодушевился. Сказал ему, что очень хочу вернуться в «Динамо». Все это время мы были с ним на связи.

Я спрашивал не так много. Мне было в целом все понятно. Я же общался с ребятами из «Динамо» и знал, как здесь все выстроено. Каких-то глобальных вопросов не было, как и сомнений", — приводит слова Смолова сайт бело-голубых.

«Динамо» — первый клуб в профессиональной карьере 31-летнего Смолова. Форвард провел за бело-голубых 77 игр в период с 2007 по 2015 год, на его счету 4 гола и 3 результативные передачи за команду.