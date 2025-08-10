Карпукас: «Наша проблема может быть в играх против соперников уровнем пониже»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» оценил результаты команды в текущем сезоне.

«Хороший старт. Но наша проблема может быть в том, как мы будем играть против соперников уровнем пониже, чем «Спартак» и «Краснодар». И два сезона у нас не совсем ровная весна. Сделаем выводы, надеюсь, переломим этот момент», — сказал Карпукас «СЭ».

«Локомотив» в матче против «Спартака» (4:2) одержал четвертую победу подряд на старте сезона и единолично лидирует в РПЛ.

