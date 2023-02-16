Мостовой — о высказывании Каманцева: «Не понимаю смысл этого выражения и не знаю, кто это такой»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова главы департамента судейства РФС Павла Каманцева о том, что российские судьи лучше, чем игроки.

«А в чем критерий сравнения этих профессий? Все люди и все ошибаются. Любая профессия не бывает без ошибок. Я не понимаю смысл этого выражения и вообще не знаю, кто это такой», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

В текущем сезоне лидером среди арбитров по проведенным играм является Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. На его счету 14 матчей.