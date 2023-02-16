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Орлов: «Жирков — выдающийся игрок. Чем бы он ни занимался, он будет делать это хорошо»

Алина Савинова
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о решении Юрия Жиркова завершить игровую карьеру.

«Жирков — профессионал до мозга костей. Всегда держал форму и в каждом клубе был в прекрасном физическом состоянии. Жирков — выдающийся игрок. Сам факт, что он был в «Челси», уже о многом говорит. Плюс посмотрите, сколько лет он был в сборной. И всегда на уровне. Жирков — лучший левый крайний защитник российского периода», — приводит Sport24 слова Орлова.

Также он ответил на вопрос, получится ли из Жиркова хороший тренер.

«Не знаю. Он нигде не говорил, что хочет стать тренером. У него есть свое увлечение. Ему уже поздно становиться тренером. Если начинать работу тренеру, нужно начинать с детских и юношеских команд, пройти определенный путь. Но у Юрия великолепный опыт. Чем бы он ни занимался, он будет делать это хорошо», — добавил комментатор.

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-16-orlov-zhirkov-luchshiy-levyy-zashchitnik-rossiyskogo-perioda-chemby-on-ni-zanimalsya-on-budet-delat-eto-khorosho
Юрий Жирков
Футбол
Геннадий Орлов
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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 - : -
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

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Зенит

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П
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Спартак

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