Акинфеев вошел в топ-14 игроков в истории по числу матчей за один клуб

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 800-й матч за клуб. Юбилейной стала игра против «Ахмата» (2:1) во 2-м туре РПЛ.

По информации портала Transfermarkt, голкипер вошел в топ-14 игроков в истории футбола по числу матчей за один клуб.

Лидирует в списке вратарь Рожерио Сени, который провел 1105 матчей за «Сан-Паулу». В тройку входят Райан Гиггз (963 матча за «Манчестер Юнайтед») и Паоло Мальдини (902 игры за «Милан»).

39-летний Акинфеев является 6-кратным чемпионом России, 8-кратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.