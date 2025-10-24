Live
25 октября, 16:00
«Спартак» обыграл «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 13-го тура чемпионата России.
Свой следующий матч в Премьер-Лиге «Спартак» проведёт на выезде в Краснодаре. Предстоит дать бой лидеру чемпионата — команде из одноимённого города с юга России. Матч пройдёт 2 ноября на «Озон Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по Москве. «Оренбург» тоже сыграет с южной командой. Подопечные Ильдара Ахметзянова примут дома «Сочи». Встреча пройдет 2 ноября на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.
«Спартак» с большим трудом побеждает «Оренбург»
Гол Угальде и минимальная победа «Спартака» на домашней арене над командой с нижней части турнирной таблицы. В первом тайме мяч от слова совсем не шёл в ворота у красно-белых. Во второй половине удалось реализовать свой шанс и не пропустить. +3 очка в копилку «Спартака», но есть над чем подумать перед выездом в Краснодар.
90+4-я минута. Навешивал Денисов на Жедсона в штрафную. Португальца опередил Овсянников, забрав мяч в руки.
89-я минута. «Оренбург» продолжительное время находился возле ворот Максименко. Ду Кейрос пытался пробить — попал в Зобнина. Далее мяч подхватил Камилов. Удар вышел неподготовленным и неточным.
87-я минута. Последняя замена в составе «Спартака». Вместо Солари на поле появился Зобнин.
83-я минута. Ещё одна опасная атака от оренбуржцев. Гузина в штрафной навешивал на Савельева. Нападающий гостей не смогу должным образом попасть по мячу и удар не получился.
82-я минута. Замены в составе обеих клубов: у «Оренбурга» вместо Квеквескири вышел Савельев. В составе «Спартака» рокировка — Угальде сменил Самошников.
80-я минута. Жедсон Фернандеш убежал от Ду Кейроса и пробил с левой из-за пределов штрафной. Получилось сильно и не точно.
78-я минута. Скоростная контратака от «Оренбурга». Камилов перехватил мяч в центре. Томпсон вблизи штрафной Максименко сделал передачу на Ду Кейроса. Бразилец пробил слабо и точно в руки Максименко.
75-я минута. На ровном месте подарил мяч «Спартак» «Оренбургу». Максименко, выбивая мяч, отдал его Томпсону. Хорди попытался пробить — не получилось. На добивании правила на Мартинсе нарушил Ду Кейрос.
73-я минута. Двойная замена от «Оренбурга»: Оганесян и Болотов поле покинули. Вместо них вышли Ду Кейрос и Ревазов.
70-я минута. Поспокойнее стала игра после забитого мяча от «Спартака». У гостей к этой минуте ни одного удара в створ.
Угальде забивает первый гол в матче
67-я минута. Гол! 1:0. Прострел от Денисова с фланга казалось уже ничем не закончится. Солари подхватил футбольный снаряд в чужой штрафной. Перевёл на Жедсона. Последний в касание на Угальде. Манфред с близкого расстояния прострелил в ворота «Оренбурга».
66-я минута. Гости продолжают держать оборону. Дмитриев с фланга простреливал низом на Солари. Аргентинца опередил Хотулёв, выбив мяч на угловой.
62-я минута. Замена в составе «Оребурга»: поле покинул Рыбчинский. На его место вышел Камилов.
60-я минута. Попытка атаковать флангом не сыграла на руку «Спартаку». Денисов прошел по краю, отлав неудачную передачу верхом. Ведерников повалил Даниила около своей штрафной. Нарушения правил зафиксировано не было.
57-я минута. Попытка атаковать у «Оренбурга» не привела к должному результату. Прошёл по флангу к чужой штрафной Муфи. Марокканец отдал передачу Томпсону. Чилиец пожадничал и хотел пробить сам. Наиль Умяров не дал этого сделать.
55-я минута. Активен «Спартак» на чужой половине поля. На сей раз Ливай Гарсия пробил головой из-за пределов штрафной. Овсянников вновь вступает в игру, забирая мяч в руки.
53-я минута. Гарсия отдавал верхом передачу на Жедсона в штрафной. Овсянников опередил игроков «Спартака», выпрыгнув и забрав мяч в руки.
51-я минута. По горчичнику получили Дмитриев и Томпсон за толчок и эмоциональный стык.
50-я минута. Гарсия получил передачу на чужой половине поля и в стиле Роббена заходил по дуге под удар. Выстрел у игрока атаки красно-белых не получился.
48-я минута. Быстрая контратака «Спартака» едва не закончилась опасным моментом. Гарсия сделал передачу на Мартинса. Тот в свою очередь пасовал на ход Жедсону. Фернандеш попытался пробить, но потерял равновесие и упал в штрафной с мячом. На выручку пришёл Солари, но удар откровенно не получился.
Второй тайм стартовал
46-я минута. Тройная замена у «Спартака»: поле покинули Рябчук, Барко и Маркиньос. Вместо них на поле появились Гарсия, Дмитриев и Мартинс.
Нулевая ничья по итогам первого тайма в Москве
0:0. Пока не самая уверенная игра от «Оренбурга» в центре поля и в атаке. Много нереализованных моментов от «Спартака». Посмотрим, что получится исправить у команд во второй половине встречи.
43-я минута. Не самый удачный эпизод у хозяев в атаке. Позиционная атака могла завершиться ударом. Маркиньос боролся с Муфи за мяч в штрафной гостей. Однако, бразилец нарушил правила и на этом эпизод завершился.
40-я минута. Угальде с передачи Солари пррбивал сходу. На месте оказался Богдан Овсянников. Правда, после этой атаки главный арбитр зафиксировал офсайд.
36-я минута. Вновь неудача в атаке у московской команды. Угальде получил мяч, обыграл Чичинадзе и готовился пробить. Но на пути оказался Муфи. Марокканец мало того, что выбил мяч из под ног нападающего красно-белых, так ещё и заработал штрафной, оставив хозяев в этом моменте ни с чем.
33-я минута. Денисов вбрасывал мяч из аута в штрафную. На подборе первым оказался Умяров. Удар у Руслана явно не вышел — мяч, как легкая добыча, оказался в руках у Овсянникова.
31-я минута. Подача опять прошла с правого фланга у «Спартака». На сей раз от Солари. И ещё раз не туда.
29-я минута. И ёще момент в штрафной Овсянникова. В центре внимания вновь Денисов. Даниил подавал в штрафную с фланга. Ву, оказавшийся на позиции форварда пробил в створ. Попал француз в Чичинадзе. Были подозрения на игру рукой, однако они не подтвердились.
27-я минута. «Спартак» на кураже после отменённого гола. Денисов ушёл от двоих оппонентиов и пробил с фланга по воротам. Мяч пролетел не так далеко от ворот, но прошёл не в створ.
25-я минута. Гол забил Маркиньос, однако Рафаэль Шафеев его отменил! В борьбе с Муфи бразилец подыграл в чужой штрафной себе рукой.
23-я минута. Посоревновалсь в скорости Хотулёв и Солари. Защитник «Оренбурга» опередил аргентинца и успел выбить мяч за боковую, не дав тому уйти на угловой.
20-я минута. После розыгрыша углового красно-белые нашли ещё один момент. Солари пробил в створ во вратарской соперника. На месте оказался Ведерников, который не дал мячу пойти в створ. затем Данила ещё и верхом выбил мяч из своей штрафной.
17-я минута. Солари в одиночку хотел пройти оборону соперника. Аргентинец пробросил мяч между двумя игроками «Оренбурга». Но далее Квевкескири воспользользовался тем, что мяч был к нему ближе и выбил его на чужую половину поля.
13-я минута. «Оренбург» активно развивал атаку. Большими силами игроки в белом продвигались к воротам Максименко с помощью позиционных передач. Однако, Муфи в атаке нарушил правила, грубо сфолив на Рябчуке.
10-я минута. Ещё ближе «Спартак» к забитому мячу. Солари навешивал в самый центр штрафной Овсянникова. Угальде достал мяч, но пробил над перекладиной.
8-я минута. Первая попытка Оренбурга пробить в створ. После углового мяч подхватил Жезус. Отдал бразилец передачу на капитана Квеквескири. Ираклий попытался пробить в самый угол ворот. Мяч после не самого сильного выстрела оказался в руках у Максименко.
6-я минута. Первая опасная атака красно-белых. Денисов с фланга навешивал в штрафную Овсянникова. Мяч подхватил за предалами штрафной Рябчук и сразу пробил. Сильно, но неточно.
5-я минута. Команды пока привыкают друг к другу. Гости из Оренбурга играют открыто и пытаются как можно чаще выдвигаться в атаки. «Спартак» в этом компоненте тоже не отстаёт.
2-я минута. Попытка атаковать у «Оренбурга» на первых минутах. Томпсон отдавал передачу на ход Рыбчинскому. Дмитрий отпустил мяч слишком далеко. Мяч у хозяев.
Матч стартовал
1-я минута. Рафаэль Шафеев даёт стартовый свисток. Игра «Спартак» — «Оренбург» началась
Минута молчания по поводу событий в «Лужниках» 1982-го года на «Открытие Арене» прямо сейчас.
Гостей увидим в следующем составе
Ильдар Ахметзянов сделал выбор в пользу этих игроков: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Муфи, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Томпсон, Алешандре.
Стартовый состав хозяев поля
«Спартак» выйдет на домашний матч с «Оренбургом» в следующем составе: Максименко, Рябчук, Ву, Литвинов, Денисов, Умяров, Ж. Фернандеш, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде.
«Спартак» — «Оренбург»: история встреч
В РПЛ команды пересекались друг с другом 12 раз, начиная с 2016 года. Красно-белые в этом противостоянии побеждали целых семь раз, четырежды победу одерживал «Оренбург». Один раз коллективы расписали мировую — 0:0 в мае 2024 года. Последние два противостояния в Премьер-лиге завершались со счетом 2:0 как в пользу московского, так и в пользу оренбургского клуба.
«Спартак» — «Оренбург»: турнирное положение команд
«Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ, имея в активе 19 очков в 12 матчах. Красно-белых опережает «Балтика» (23 очка), «Зенит» (23 очка), ЦСКА (24 очка) и лидеры чемпионата «Краснодар» и «Локомотив» (у обоих по 26 очков).
Одноименный клуб из Оренбурга расположился на 14-й строчке, имея в активе 8 очков. У команды Ильдара Ахметзянова всего одна победа за 12 сыгранных туров в Премьер-лиге — против «Акрона» (2:1).
Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург»
В прямом эфире игру «Спартак» — «Оренбург» покажет платный телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Оренбург»
Встреча «Спартак» — «Оренбург» состоится в субботу, 25 октября, в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Игра начнется в 14:00 по мск.
ЛЕОН КИЛЛЕР
Он вроде Матвей!
25.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Ты конебомж позорный!
25.10.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Молчи глор, нормальные болельщик Спартака всегда с командой, даже в трудную минуту!
25.10.2025
FCSM
Вы миллионы получаете суки и так не уважительно относитесь к своим болельщикам показывая такой анти-футбол :rage: Это не победа а это просто убожество и безнадёга. Уроды просто. Слов больше нет
25.10.2025
Морская свинка_1979
Заголовок - песня.
25.10.2025
Farid Sadekov
Я давно не видел такого говнища в исполнении Спартака… редкая мерзость.
25.10.2025
ngil
Когда это Умяров стал Русланом?
25.10.2025
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2