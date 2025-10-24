Футбол
Live

Live

25 октября, 16:00

«Спартак» обыграл «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 13-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
25 октября, 16:00

«Спартак» победил «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
25 октября, 14:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Оренбург

25 октября, 16:08

А на этом всё! Спасибо, что следили за РПЛ с нами. До новых встреч!

25 октября, 16:04

Свой следующий матч в Премьер-Лиге «Спартак» проведёт на выезде в Краснодаре. Предстоит дать бой лидеру чемпионата — команде из одноимённого города с юга России. Матч пройдёт 2 ноября на «Озон Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по Москве. «Оренбург» тоже сыграет с южной командой. Подопечные Ильдара Ахметзянова примут дома «Сочи». Встреча пройдет 2 ноября на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

25 октября, 16:00

«Спартак» с большим трудом побеждает «Оренбург»

Гол Угальде и минимальная победа «Спартака» на домашней арене над командой с нижней части турнирной таблицы. В первом тайме мяч от слова совсем не шёл в ворота у красно-белых. Во второй половине удалось реализовать свой шанс и не пропустить. +3 очка в копилку «Спартака», но есть над чем подумать перед выездом в Краснодар.

25 октября, 15:58

90+4-я минута. Навешивал Денисов на Жедсона в штрафную. Португальца опередил Овсянников, забрав мяч в руки.

25 октября, 15:56

90+2-я минута. Жёлтая карточка Ведерникову за фол возле своих ворот на Жедсоне.

25 октября, 15:55

90-я минута. К основному времени матча добавлено пять минут.

25 октября, 15:55

90-я минута. Ревазов получает жёлтую карточку за фол на Мартинсе.

25 октября, 15:53

89-я минута. «Оренбург» продолжительное время находился возле ворот Максименко. Ду Кейрос пытался пробить — попал в Зобнина. Далее мяч подхватил Камилов. Удар вышел неподготовленным и неточным.

25 октября, 15:52

87-я минута. Последняя замена в составе «Спартака». Вместо Солари на поле появился Зобнин.

25 октября, 15:48

83-я минута. Ещё одна опасная атака от оренбуржцев. Гузина в штрафной навешивал на Савельева. Нападающий гостей не смогу должным образом попасть по мячу и удар не получился.

25 октября, 15:46

82-я минута. Замены в составе обеих клубов: у «Оренбурга» вместо Квеквескири вышел Савельев. В составе «Спартака» рокировка — Угальде сменил Самошников.

25 октября, 15:45

80-я минута. Жедсон Фернандеш убежал от Ду Кейроса и пробил с левой из-за пределов штрафной. Получилось сильно и не точно.

25 октября, 15:43

78-я минута. Скоростная контратака от «Оренбурга». Камилов перехватил мяч в центре. Томпсон вблизи штрафной Максименко сделал передачу на Ду Кейроса. Бразилец пробил слабо и точно в руки Максименко.

25 октября, 15:40

75-я минута. На ровном месте подарил мяч «Спартак» «Оренбургу». Максименко, выбивая мяч, отдал его Томпсону. Хорди попытался пробить — не получилось. На добивании правила на Мартинсе нарушил Ду Кейрос.

25 октября, 15:37

73-я минута. Двойная замена от «Оренбурга»: Оганесян и Болотов поле покинули. Вместо них вышли Ду Кейрос и Ревазов.

25 октября, 15:35

70-я минута. Поспокойнее стала игра после забитого мяча от «Спартака». У гостей к этой минуте ни одного удара в створ.

25 октября, 15:32

Угальде забивает первый гол в матче

67-я минута. Гол! 1:0. Прострел от Денисова с фланга казалось уже ничем не закончится. Солари подхватил футбольный снаряд в чужой штрафной. Перевёл на Жедсона. Последний в касание на Угальде. Манфред с близкого расстояния прострелил в ворота «Оренбурга».

25 октября, 15:30

66-я минута. Гости продолжают держать оборону. Дмитриев с фланга простреливал низом на Солари. Аргентинца опередил Хотулёв, выбив мяч на угловой.

25 октября, 15:28

62-я минута. Замена в составе «Оребурга»: поле покинул Рыбчинский. На его место вышел Камилов.

25 октября, 15:26

60-я минута. Попытка атаковать флангом не сыграла на руку «Спартаку». Денисов прошел по краю, отлав неудачную передачу верхом. Ведерников повалил Даниила около своей штрафной. Нарушения правил зафиксировано не было.

25 октября, 15:21

57-я минута. Попытка атаковать у «Оренбурга» не привела к должному результату. Прошёл по флангу к чужой штрафной Муфи. Марокканец отдал передачу Томпсону. Чилиец пожадничал и хотел пробить сам. Наиль Умяров не дал этого сделать.

25 октября, 15:19

55-я минута. Активен «Спартак» на чужой половине поля. На сей раз Ливай Гарсия пробил головой из-за пределов штрафной. Овсянников вновь вступает в игру, забирая мяч в руки.

25 октября, 15:18

53-я минута. Гарсия отдавал верхом передачу на Жедсона в штрафной. Овсянников опередил игроков «Спартака», выпрыгнув и забрав мяч в руки.

25 октября, 15:17

51-я минута. По горчичнику получили Дмитриев и Томпсон за толчок и эмоциональный стык.

25 октября, 15:15

50-я минута. Гарсия получил передачу на чужой половине поля и в стиле Роббена заходил по дуге под удар. Выстрел у игрока атаки красно-белых не получился.

25 октября, 15:13

48-я минута. Быстрая контратака «Спартака» едва не закончилась опасным моментом. Гарсия сделал передачу на Мартинса. Тот в свою очередь пасовал на ход Жедсону. Фернандеш попытался пробить, но потерял равновесие и упал в штрафной с мячом. На выручку пришёл Солари, но удар откровенно не получился.

25 октября, 15:10

Второй тайм стартовал

46-я минута. Тройная замена у «Спартака»: поле покинули Рябчук, Барко и Маркиньос. Вместо них на поле появились Гарсия, Дмитриев и Мартинс.

25 октября, 14:51

Нулевая ничья по итогам первого тайма в Москве

0:0. Пока не самая уверенная игра от «Оренбурга» в центре поля и в атаке. Много нереализованных моментов от «Спартака». Посмотрим, что получится исправить у команд во второй половине встречи.

25 октября, 14:50

45-я минута. К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

25 октября, 14:48

43-я минута. Не самый удачный эпизод у хозяев в атаке. Позиционная атака могла завершиться ударом. Маркиньос боролся с Муфи за мяч в штрафной гостей. Однако, бразилец нарушил правила и на этом эпизод завершился.

25 октября, 14:44

40-я минута. Угальде с передачи Солари пррбивал сходу. На месте оказался Богдан Овсянников. Правда, после этой атаки главный арбитр зафиксировал офсайд.

25 октября, 14:41

36-я минута. Вновь неудача в атаке у московской команды. Угальде получил мяч, обыграл Чичинадзе и готовился пробить. Но на пути оказался Муфи. Марокканец мало того, что выбил мяч из под ног нападающего красно-белых, так ещё и заработал штрафной, оставив хозяев в этом моменте ни с чем.

25 октября, 14:39

33-я минута. Денисов вбрасывал мяч из аута в штрафную. На подборе первым оказался Умяров. Удар у Руслана явно не вышел — мяч, как легкая добыча, оказался в руках у Овсянникова.

25 октября, 14:36

31-я минута. Подача опять прошла с правого фланга у «Спартака». На сей раз от Солари. И ещё раз не туда.

25 октября, 14:34

29-я минута. И ёще момент в штрафной Овсянникова. В центре внимания вновь Денисов. Даниил подавал в штрафную с фланга. Ву, оказавшийся на позиции форварда пробил в створ. Попал француз в Чичинадзе. Были подозрения на игру рукой, однако они не подтвердились.

25 октября, 14:32

27-я минута. «Спартак» на кураже после отменённого гола. Денисов ушёл от двоих оппонентиов и пробил с фланга по воротам. Мяч пролетел не так далеко от ворот, но прошёл не в створ.

25 октября, 14:30

25-я минута. Гол забил Маркиньос, однако Рафаэль Шафеев его отменил! В борьбе с Муфи бразилец подыграл в чужой штрафной себе рукой.

25 октября, 14:27

23-я минута. Посоревновалсь в скорости Хотулёв и Солари. Защитник «Оренбурга» опередил аргентинца и успел выбить мяч за боковую, не дав тому уйти на угловой.

25 октября, 14:24

20-я минута. После розыгрыша углового красно-белые нашли ещё один момент. Солари пробил в створ во вратарской соперника. На месте оказался Ведерников, который не дал мячу пойти в створ. затем Данила ещё и верхом выбил мяч из своей штрафной.

25 октября, 14:21

17-я минута. Солари в одиночку хотел пройти оборону соперника. Аргентинец пробросил мяч между двумя игроками «Оренбурга». Но далее Квевкескири воспользользовался тем, что мяч был к нему ближе и выбил его на чужую половину поля.

25 октября, 14:17

13-я минута. «Оренбург» активно развивал атаку. Большими силами игроки в белом продвигались к воротам Максименко с помощью позиционных передач. Однако, Муфи в атаке нарушил правила, грубо сфолив на Рябчуке.

25 октября, 14:15

10-я минута. Ещё ближе «Спартак» к забитому мячу. Солари навешивал в самый центр штрафной Овсянникова. Угальде достал мяч, но пробил над перекладиной.

25 октября, 14:12

8-я минута. Первая попытка Оренбурга пробить в створ. После углового мяч подхватил Жезус. Отдал бразилец передачу на капитана Квеквескири. Ираклий попытался пробить в самый угол ворот. Мяч после не самого сильного выстрела оказался в руках у Максименко.

25 октября, 14:10

6-я минута. Первая опасная атака красно-белых. Денисов с фланга навешивал в штрафную Овсянникова. Мяч подхватил за предалами штрафной Рябчук и сразу пробил. Сильно, но неточно.

25 октября, 14:08

5-я минута. Команды пока привыкают друг к другу. Гости из Оренбурга играют открыто и пытаются как можно чаще выдвигаться в атаки. «Спартак» в этом компоненте тоже не отстаёт.

25 октября, 14:07

2-я минута. Попытка атаковать у «Оренбурга» на первых минутах. Томпсон отдавал передачу на ход Рыбчинскому. Дмитрий отпустил мяч слишком далеко. Мяч у хозяев.

25 октября, 14:04

Матч стартовал

1-я минута. Рафаэль Шафеев даёт стартовый свисток. Игра «Спартак» — «Оренбург» началась

25 октября, 14:03

Минута молчания по поводу событий в «Лужниках» 1982-го года на «Открытие Арене» прямо сейчас.

25 октября, 13:57

+10 в Москве сегодня. Команды готовятся появиться на поле «Открытие Арены».

25 октября, 13:24

Гостей увидим в следующем составе

Ильдар Ахметзянов сделал выбор в пользу этих игроков: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Муфи, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Томпсон, Алешандре.

25 октября, 13:20

Стартовый состав хозяев поля

«Спартак» выйдет на домашний матч с «Оренбургом» в следующем составе: Максименко, Рябчук, Ву, Литвинов, Денисов, Умяров, Ж. Фернандеш, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде.

24 октября, 17:50

«Спартак» — «Оренбург»: история встреч

В РПЛ команды пересекались друг с другом 12 раз, начиная с 2016 года. Красно-белые в этом противостоянии побеждали целых семь раз, четырежды победу одерживал «Оренбург». Один раз коллективы расписали мировую — 0:0 в мае 2024 года. Последние два противостояния в Премьер-лиге завершались со счетом 2:0 как в пользу московского, так и в пользу оренбургского клуба.

24 октября, 17:45

«Спартак» — «Оренбург»: турнирное положение команд

«Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ, имея в активе 19 очков в 12 матчах. Красно-белых опережает «Балтика» (23 очка), «Зенит» (23 очка), ЦСКА (24 очка) и лидеры чемпионата «Краснодар» и «Локомотив» (у обоих по 26 очков).

Одноименный клуб из Оренбурга расположился на 14-й строчке, имея в активе 8 очков. У команды Ильдара Ахметзянова всего одна победа за 12 сыгранных туров в Премьер-лиге — против «Акрона» (2:1).

24 октября, 17:40

Где смотреть трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург»

В прямом эфире игру «Спартак» — «Оренбург» покажет платный телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

24 октября, 17:35

Дата, место и время начала матча «Спартак» — «Оренбург»

Встреча «Спартак» — «Оренбург» состоится в субботу, 25 октября, в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Игра начнется в 14:00 по мск.

24 октября, 17:30

Всем привет!

В 13-м туре РПЛ «Спартак» примет «Оренбург». «СЭ» будет внимательно следить за матчем. Присоединяйтесь!

    • Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

