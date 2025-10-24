«Спартак» обыграл «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Спартак» — «Оренбург»: история встреч

В РПЛ команды пересекались друг с другом 12 раз, начиная с 2016 года. Красно-белые в этом противостоянии побеждали целых семь раз, четырежды победу одерживал «Оренбург». Один раз коллективы расписали мировую — 0:0 в мае 2024 года. Последние два противостояния в Премьер-лиге завершались со счетом 2:0 как в пользу московского, так и в пользу оренбургского клуба.