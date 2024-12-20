Мостовой: «Лучший полузащитник в России по итогам 2024 года — это Глушенков»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой считает Максима Глушенкова лучшим полузащитником в России по итогам 2024 года.

«Я считаю, что лучший полузащитник в России по итогам 2024 года — это Максим Глушенков из «Зенита». Он здорово играл на протяжении всего этого года. А в начале нынешнего сезона Максим забивал очень много голов и отдавал очень много результативных передач. Поэтому сильнейшим для меня однозначно является Глушенков», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В этом сезоне Глушенков забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи в 14 матчах во всех турнирах.