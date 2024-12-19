Тошич: «Пьянич — футболист, который умеет делать то, что не могут другие. Он это еще покажет»

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника армейцев Миралема Пьянича.

«Все знают, в каких клубах играл Пьянич. На зимних сборах он подготовится получше физически. Все-таки он долго находился без команды до перехода ЦСКА, не очень легко сразу показать свой лучший футбол. Но Пьянич — футболист, который умеет делать то, что не могут другие. Думаю, он это еще покажет. Последний пас, стандарты — его сильные стороны», — сказал Тошич «СЭ».

В этом сезоне Пьянич провел за ЦСКА 11 матчей, отметившись одной результативной передачей.