Александр Мостовой: «Кононову пора признать, что у него не получилось»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой призвал главного тренера красно-белых Олега Кононова к отставке.

— Новое поражение. Мне кажется и главному тренеру, и руководству пора признать, что не получилось, — написал Мостовой в своем Instagram. — Сами по себе три поражения подряд — не приговор. Игры нет — вот беда. Что это было в Уфе? Да, Спартак — не первый большой клуб, который там проигрывает. Но моментов-то — мизер. А то, что в конце едва не сравняли — банальный навал. 10 месяцев прошло — прогресса ноль. И надежда теперь есть только на футболистов.

«Уфа» обыграла «Спартак» в матче 10-го тура чемпионата России (1:0), отодвинув их на седьмое место. Красно-белые потерпели 4-е поражение подряд во всех турнирах.