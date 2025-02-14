Мостовой: «Спартак» будет бороться за чемпионство»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что не стоит делать выводов по итогам Зимнего кубка РПЛ, в финале которого «Зенит» разгромил «Спартак» (3:0).

«Думаю, каких-то глобальных выводов делать точно не стоит по итогам этого турнира. Здесь команды отрабатывали новые схемы, наигрывали сочетания, все в рабочем процессе. Конечно, здорово, что у клубов есть такая возможность готовиться к чемпионату, играя эти матчи. Но тут очков не дают, проигравших, по сути, нет. Всерьез результат я бы точно не воспринимал. Несмотря на поражение от «Зенита» в этом турнире, «Спартак» все равно будет бороться за чемпионство весной. В чемпионате это будет другая команда», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.