Шалимов: «Удивило, как Личка вел себя в матче с «Ростовом»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре «Динамо» на Winline Зимнем кубке РПЛ. Бело-голубые потерпели три поражения в трех матчах.

«Команда проиграла на турнире три матча, не забила ни одного гола. Но проблемы я вижу те же, что и были в прошлом году. Нет сильных крайних профильных защитников, а в центре поля и Бителло, и Карраскаль мяч передерживают, — нет достаточного количества передач на Тюкавина, не отлажено взаимодействие.

Как решить проблемы в обороне? На правый фланг, насколько понимаю, покупают защитника, а слева оптимальная кандидатура — Лаксальт, но при этом нужен опорник. Говорят о Глебове, но договориться не могут.

Удивило и то, как вел себя Личка в матче с «Ростовом» — просто сидел на лавке без эмоций.

Мне думается, что в команде есть игроки, которые пользу не приносят, а иногда и играют по какой-то своей программе», — цитирует «РБ Спорт» Шалимова.