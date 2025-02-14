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Орещук: «У Филиппа оказалась сумасшедшая аллергия на пыль. Пришлось на базе всю комнату перестраивать. Убирать ковролин, шторы...»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Максимилиан Филипп.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об экс-полузащитнике бело-голубых Максимилиане Филиппе.

— Филипп — это моя ошибка. Самая большая как спортивного директора. Футболистов за такие деньги надо вести долго. Знать всю подноготную. Забрать-то мы его забрали... Долго за ним бегали, руководство дало задание: чтобы был!

— Вот так стоял вопрос?

— Да. Я изначально был против этого трансфера. Правда, не по футбольным причинам. Как игрок немец меня устраивал. Но его агент Гордон Стипич — мой друг.

— Не заиграет — начнут искать коммерческий подтекст для вас?

— Вот-вот. Так и сказал: «Боюсь, что меня же и обвинят во всех грехах». В «Динамо» ответили: «Дружище, вези и ни о чем не тревожься. В Филиппе у нас сомнений нет. Остальное не должно тебя касаться, мы защитим, если поднимется хейт».

— Сложно было привезти немца?

— А вы как думаете? Капитан молодежной сборной Германии, купленный «Боруссией» за 20 миллионов у «Фрайбурга». Два сезона отыграл в топовой команде бундеслиги.

— Еще куда-то Филиппа звали?

— Мы видели бумаги от «Герты» и «Вольфсбурга». На 23 и 18 миллионов.

— Что ж отказался?

— Он сам из Берлина. «Герта» была детской мечтой, но там парня сильно обидели, выгнали из команды. Все, для него эта тема закрылась. А «Вольфсбург» мы перебили деньгами. Дважды привозили Филиппа в Москву, уговаривали. Но не сделали то, что нужно было сделать.

— ???

— Стоило пообщаться не только с ним, но и с его близкими. Поднять всю медицинскую карту. В итоге Филипп приехал в Москву — и надломился. Друзей у него не было. Менталитет — мамин сын. Без матери тяжело, всю жизнь провел с ней рядом. Держался в команде особняком.

— А что с медицинской картой?

— Оказалась сумасшедшая аллергия на пыль. Пришлось на базе всю комнату перестраивать под него. Убирать ковролин, шторы...

— Ваш друг Стипич мог бы и предупредить.

— Он говорил — с Филиппом все не так просто: «Ребята, есть проблемы. Решайте сами, покупать или нет, я не настаиваю». Но про аллергию даже Гордон не знал.

— Вы уверены?

— Абсолютно.

— В Германии у футболиста не было таких бед?

— Возможно, жил в номерах, где нет ковролина. А на динамовской базе он старенький — и у Филиппа все сразу потекло. Вдобавок цветение началось. Пожалуйста, конъюнктивит. Одно наложилось на другое. Да и приехал физически разобранный.

Филипп перешел в «Динамо» в августе 2019 года. Он провел за команду 29 матчей, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

В октябре 2020 года «Вольфсбург» арендовал Филиппа у «Динамо», а в июле 2021 года выкупил футболиста у московского клуба.

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Максимилиан Филипп
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Зенит

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