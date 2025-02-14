Орещук: «У Филиппа оказалась сумасшедшая аллергия на пыль. Пришлось на базе всю комнату перестраивать. Убирать ковролин, шторы...»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об экс-полузащитнике бело-голубых Максимилиане Филиппе.
— Филипп — это моя ошибка. Самая большая как спортивного директора. Футболистов за такие деньги надо вести долго. Знать всю подноготную. Забрать-то мы его забрали... Долго за ним бегали, руководство дало задание: чтобы был!
— Вот так стоял вопрос?
— Да. Я изначально был против этого трансфера. Правда, не по футбольным причинам. Как игрок немец меня устраивал. Но его агент Гордон Стипич — мой друг.
— Не заиграет — начнут искать коммерческий подтекст для вас?
— Вот-вот. Так и сказал: «Боюсь, что меня же и обвинят во всех грехах». В «Динамо» ответили: «Дружище, вези и ни о чем не тревожься. В Филиппе у нас сомнений нет. Остальное не должно тебя касаться, мы защитим, если поднимется хейт».
— Сложно было привезти немца?
— А вы как думаете? Капитан молодежной сборной Германии, купленный «Боруссией» за 20 миллионов у «Фрайбурга». Два сезона отыграл в топовой команде бундеслиги.
— Еще куда-то Филиппа звали?
— Мы видели бумаги от «Герты» и «Вольфсбурга». На 23 и 18 миллионов.
— Что ж отказался?
— Он сам из Берлина. «Герта» была детской мечтой, но там парня сильно обидели, выгнали из команды. Все, для него эта тема закрылась. А «Вольфсбург» мы перебили деньгами. Дважды привозили Филиппа в Москву, уговаривали. Но не сделали то, что нужно было сделать.
— ???
— Стоило пообщаться не только с ним, но и с его близкими. Поднять всю медицинскую карту. В итоге Филипп приехал в Москву — и надломился. Друзей у него не было. Менталитет — мамин сын. Без матери тяжело, всю жизнь провел с ней рядом. Держался в команде особняком.
— А что с медицинской картой?
— Оказалась сумасшедшая аллергия на пыль. Пришлось на базе всю комнату перестраивать под него. Убирать ковролин, шторы...
— Ваш друг Стипич мог бы и предупредить.
— Он говорил — с Филиппом все не так просто: «Ребята, есть проблемы. Решайте сами, покупать или нет, я не настаиваю». Но про аллергию даже Гордон не знал.
— Вы уверены?
— Абсолютно.
— В Германии у футболиста не было таких бед?
— Возможно, жил в номерах, где нет ковролина. А на динамовской базе он старенький — и у Филиппа все сразу потекло. Вдобавок цветение началось. Пожалуйста, конъюнктивит. Одно наложилось на другое. Да и приехал физически разобранный.
Филипп перешел в «Динамо» в августе 2019 года. Он провел за команду 29 матчей, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.
В октябре 2020 года «Вольфсбург» арендовал Филиппа у «Динамо», а в июле 2021 года выкупил футболиста у московского клуба.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1