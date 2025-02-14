Орещук: «У Филиппа оказалась сумасшедшая аллергия на пыль. Пришлось на базе всю комнату перестраивать. Убирать ковролин, шторы...»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об экс-полузащитнике бело-голубых Максимилиане Филиппе.

— Филипп — это моя ошибка. Самая большая как спортивного директора. Футболистов за такие деньги надо вести долго. Знать всю подноготную. Забрать-то мы его забрали... Долго за ним бегали, руководство дало задание: чтобы был!

— Вот так стоял вопрос?

— Да. Я изначально был против этого трансфера. Правда, не по футбольным причинам. Как игрок немец меня устраивал. Но его агент Гордон Стипич — мой друг.

— Не заиграет — начнут искать коммерческий подтекст для вас?

— Вот-вот. Так и сказал: «Боюсь, что меня же и обвинят во всех грехах». В «Динамо» ответили: «Дружище, вези и ни о чем не тревожься. В Филиппе у нас сомнений нет. Остальное не должно тебя касаться, мы защитим, если поднимется хейт».

— Сложно было привезти немца?

— А вы как думаете? Капитан молодежной сборной Германии, купленный «Боруссией» за 20 миллионов у «Фрайбурга». Два сезона отыграл в топовой команде бундеслиги.

— Еще куда-то Филиппа звали?

— Мы видели бумаги от «Герты» и «Вольфсбурга». На 23 и 18 миллионов.

— Что ж отказался?

— Он сам из Берлина. «Герта» была детской мечтой, но там парня сильно обидели, выгнали из команды. Все, для него эта тема закрылась. А «Вольфсбург» мы перебили деньгами. Дважды привозили Филиппа в Москву, уговаривали. Но не сделали то, что нужно было сделать.

— ???

— Стоило пообщаться не только с ним, но и с его близкими. Поднять всю медицинскую карту. В итоге Филипп приехал в Москву — и надломился. Друзей у него не было. Менталитет — мамин сын. Без матери тяжело, всю жизнь провел с ней рядом. Держался в команде особняком.

— А что с медицинской картой?

— Оказалась сумасшедшая аллергия на пыль. Пришлось на базе всю комнату перестраивать под него. Убирать ковролин, шторы...

— Ваш друг Стипич мог бы и предупредить.

— Он говорил — с Филиппом все не так просто: «Ребята, есть проблемы. Решайте сами, покупать или нет, я не настаиваю». Но про аллергию даже Гордон не знал.

— Вы уверены?

— Абсолютно.

— В Германии у футболиста не было таких бед?

— Возможно, жил в номерах, где нет ковролина. А на динамовской базе он старенький — и у Филиппа все сразу потекло. Вдобавок цветение началось. Пожалуйста, конъюнктивит. Одно наложилось на другое. Да и приехал физически разобранный.

Филипп перешел в «Динамо» в августе 2019 года. Он провел за команду 29 матчей, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

В октябре 2020 года «Вольфсбург» арендовал Филиппа у «Динамо», а в июле 2021 года выкупил футболиста у московского клуба.