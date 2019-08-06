Александр Мейтин: "Полиция опасалась, что болельщики "Спартака" и "Динамо" будут участвовать в протестах"

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин рассказал о переговорах с МВД по переносу дерби "Спартак" - "Динамо".

- Как договаривались с МВД, которое хотело перенести дерби "Спартак" - "Динамо"?

- Были просьбы от полиции не проводить матч. У МВД были опасения в связи с событиями в городе, что болельщики команд могут участвовать в несанкционированных акциях. Нам удалось убедить полицию, что болельщики должны смотреть футбол в этот день. У нас не было опасений, что они выйдут на протест, они аполитичны. И мы оказались правы. (Юлия Яковлева)

Ранее МВД призывало перенести игру. Матч закончился вничью – 0:0.

МВД призывает перенести матч "Спартак" – "Динамо"