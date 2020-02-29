Александр Мейтин: «Баннер «Динамо» со свиными головами не пропустили, потому что он был провокационным»

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин после матча 20-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком» (0:2) пояснил, почему не разрешили к проносу на трибуну баннер болельщиков бело-голубых, а также высказался по поводу драк между болельщиками команд до игры.

— Болельщики «Динамо» обвиняют вас в том, что вы не разрешили пронести баннеры на трибуны.

— Это коллективное решение. Мы посчитали, что баннер провоцирующий. Там были отрубленные свиные головы.

— В СМИ появилась информация, что была драка болельщиков до матча.

— Я тоже об этом слышал. Это было где-то около стадиона, но я не могу подробно об этом рассказывать, потому что это было в городе, а я отслеживал все то, что было на стадионе. На арене, вы сами видели, не было пиротехники Я хотел поблагодарить болельщиков и одной, и другой стороны, которые неплохо себя вели.

— Некоторые сорок минут не могли попасть на стадион. А некоторые болельщики двадцать минут стояли у стадиона. Их даже внутрь не пускали. Вам что-то известно об этом?

— Пока еще нет. Я буду разбираться, если есть такие факты. Надо выяснить, были ли на это какие-то причины. На матчах всегда есть какие-то недоработки. Если что-то было не так, будем исправлять.

— 4 марта будет дерби «Спартак» — ЦСКА, плюс два хоккейных матча: «Динамо» — «Спартак» и ЦСКА — «Торпедо» в одно и то же время. Полиция не обращалась с просьбой перенести футбольный матч?

— Нет. На самом деле это все согласовано. Я понимаю, что полиции тяжело, потому что мы проводим много игр, но такие накладки бывают.

— А то, что сегодня было два матча, которые шли друг за другом...

— Мы не могли перенести какую-то игру на воскресенье, потому что две кубковые команды оказались бы в неравных условиях. Нам пришлось обратиться в полицию, и она пошла нам на встречу. Это была просьба клубов, чтобы не нарушить спортивный принцип. (Елена Григорьевская)