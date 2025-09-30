Футбол
30 сентября, 19:00

Александр Медведев: «Ужесточение лимита уничтожит и искоренит таланты в нашем футболе»

Ана Горшкова
Корреспондент

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о предстоящем ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

«Любое искусственное сокращение лимита на легионеров неизбежно приведет к тому, что в нашей стране будет появляться меньше молодых, перспективных и способных футболистов. Это уничтожит и искоренит таланты и конкуренцию в нашем футболе. Только благодаря соперничеству друг с другом, с сильными конкурентами по позициям российские футболисты могут расти», — приводит слова Медведева Odds.ru.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявил о планах плавного ужесточения лимита на легионеров по схеме «10 иностранцев в заявке, 5 на поле» к сезону-2028/29.

Сейчас в РПЛ действует лимит: максимум 13 легионеров в заявке на сезон и 8 на поле.

Источник: Odds.ru
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
Романцев: «Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ»
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
Оздоев — о лимите на легионеров: «Сейчас, когда нет еврокубков, нужно давать больше шансов местным парням»
Ловчев поддержал идею ужесточения лимита в РПЛ: «Приезжают не выдающиеся иностранцы»
Экс-игрок «Рубина» Кабзе — о новом лимите в РПЛ: «Если привезти кучу иностранцев, то не получится найти русских талантов»
Жирков — о книгах для футболистов: «Как заставить? Даже я меньше читал, когда играл»
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Dinamo Poninka

    Отвали мерин беложопый

    01.10.2025

  • spartsmen

    дебилка малолетняя, погугли.

    01.10.2025

  • Alex Vik

    свинья навозная, сколько вы легов дешевых накупили?

    01.10.2025

  • Alex Vik

    А некого покупать в России. Нормального правого защитника не нашлось, пришлось переучивать Мантуана.

    01.10.2025

  • Alex Vik

    Он прав. Лимит уберет сильных легов ведущих клубов, а мусор останется у середнячков. При этом зарплаты россиян незаслуженно возрастут, а конкуренция уменьшится.

    01.10.2025

  • кампо

    Брехня...

    30.09.2025

  • Братчанин

    Футбол-то раньше интереснее был, когда было по 2-3 легионера максимум. Достаточно хорошие были свои игроки. А сейчас бегают на поле одни черномазые низкого пошиба - какой интерес их смотреть и за них болеть?

    30.09.2025

  • Gordon

    Потрясающе. Раз в десятилетие и уста этого деятеля правду сказали. Впрочем, правду ли? О талантах он наших заботится или кое о чём ином?

    30.09.2025

  • lenin.vowa2018

    да ему вообще наплевать на футбол. Главное чтобы его босс в ложе расплывался от удовольствия в своей ложе Газпром-арены. С русскими это труднее сделать, воспитывать, учить... Проще купить кучу легионеров на бездонный кошелек Газпрома.

    30.09.2025

  • lenin.vowa2018

    да, Медведев талантливый шулер от футбола. Не зря волнуется.

    30.09.2025

  • ViktorDiktor®

    Одноклеточный...

    30.09.2025

  • spartsmen

    лживая лицемерная тварь, как и все остальные воры при кормушке.

    30.09.2025

  • Dron56

    Пускай Медведев расскажет нам какие молодые таланты выросли в Зените за последние ну скажем пять, десять лет ? В Союзе вообще небыло легов и футбол был в разы сильнее чем сегодня. Точка.

    30.09.2025

  • Степочкин

    Наступил завтра лимит, тот же Спартак, Краснодар и Зенит абсолютно не готовы - вторая половина таблицы в лучшем случае. Ну у Зенита за счет русских покупок может быть чуть больше топовых росиян окажется. Подозреваю что на первых местах будут Балтика и Локомотив, Ростов в пятерке. Ну может быть мы в тройке за счет Кисляка, Глебова, Кругового и паре-тройке русских защитников, которые уже в основе. В целом благодаря таким как Кисляк, Глебов, Батраков и Глушенков можно вводить лимит, какая-никакая конкуренция среди россиян уже будет. Защитники более-менее тоже есть сильные в лиге. Главное не перестараться с лимитом.

    30.09.2025

  • Иван Л.

    Отвали мерин черножопый

    30.09.2025

  • meat58

    Лукавит советник . Судьба российских футболистов ему пофиг . Дай волю он бы 100 процентов состава сделал иностранцами . Для него футболист - товар , который надо дёшево купить и подороже продать . А покупают лучше южноамериканцев .

    30.09.2025

  • авторитет

    И какие же в ЗИНИТЕ были таланты за последние 10 лет? А??? Лапоть и трепло

    30.09.2025

    • В ЦСКА отреагировали на решение CAS по иску тренера Федотова

    Игнашевич: «Дефицит центральных защитников — это проблема мирового футбола, а не только российского»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

