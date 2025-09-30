Александр Медведев: «Ужесточение лимита уничтожит и искоренит таланты в нашем футболе»

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о предстоящем ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

«Любое искусственное сокращение лимита на легионеров неизбежно приведет к тому, что в нашей стране будет появляться меньше молодых, перспективных и способных футболистов. Это уничтожит и искоренит таланты и конкуренцию в нашем футболе. Только благодаря соперничеству друг с другом, с сильными конкурентами по позициям российские футболисты могут расти», — приводит слова Медведева Odds.ru.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявил о планах плавного ужесточения лимита на легионеров по схеме «10 иностранцев в заявке, 5 на поле» к сезону-2028/29.

Сейчас в РПЛ действует лимит: максимум 13 легионеров в заявке на сезон и 8 на поле.