Александр Ломовицкий: "Пока не до конца понимаю кто, что и как"

Полузащитник "Арсенала" Александр Ломовицкий оценил свой дебют за туляков в матче 3-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:3). 21-летний игрок перешел в "Арсенал" из "Спартака" на правах аренды.

– Очень жалко, что проиграли. Я пока только знакомлюсь с ребятами, и не до конца понимаю кто, что и как... Сегодня сыграл неплохо, но могу лучше, – приводит слова хавбека официальный сайт "Арсенала".

Надо чуть-чуть привыкнуть к стилю, к партнерам. Третий гол вообще не должны были пропустить. "Ростов" просто вперед бил и за все зацепились.