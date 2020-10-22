Александр Кокорин: «В ситуации Ефремова погиб человек, а его не взяли под стражу. Думаешь: «Где справедливость?»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин сравнил свое дело о двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года с инцидентом с участием актера Михаила Ефремова.

Ефремов устроил ДТП в Москве, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров. Актера приговорили к 8 годам заключения, до вердикта суда он находился под домашним арестом.

— Когда смотришь на все это и сравниваешь, например, с ситуацией Михаила Ефремова, в которой погиб человек, а его не взяли под стражу, то думаешь, что такое в отношении нас было кому-то выгодно, — сказал в интервью Peopletalk Кокорин. — Думаешь: «Где справедливость?». Считаю ли я, что был не прав? Да. Мы сразу извинились. Я звонил Паку, он не брал трубку. Водителя второго я вообще не трогал. Мы перед всеми спокойно извинились.

— Что у вас произошло, что вы захотели ударить человека стулом?

— У меня была серьёзная травма, я вылечился, была игра против Паши. Мы сразу запланировали, что поедем в Москву на «Сапсане». За всю жизнь у меня не был таких конфликтных ситуаций ни с кем. Я спокойно могу с человеком поговорить и расставить все точки над и. В то утро произошло две конфликтные ситуации. Значит, такая судьба. После произошедшего я многое пересмотрел в жизни.