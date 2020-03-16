Александр Кокорин: «Неприятно играть без поддержки. У нас такие стадионы сейчас крутые!»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин после победы над «Краснодаром» (2:0) в мачте 22-го тура Тинькофф РПЛ рассказал об игре без зрителей. Причина — угроза распространения коронавируса.

— Слышно, кто о чем разговаривает, — цитирует Кокорина Rusfootball. — Можно прочитать соперника. И нас могут прочитать. Неприятно играть без поддержки. У нас такие стадионы сейчас крутые! Уверен, было бы много болельщиков. «Краснодар» — хорошая команда, всем было бы интересно. Может был бы рекорд по посещаемости. Ждем всех болельщиков. Не знаю, что будет дальше в связи с последними событиями.

— Не боитесь, что чемпионат закончится?



— Мы на 11-м месте, поэтому не боимся.



— Изменилось что-то в вашей жизни?



— Рекомендуют в лишний раз чаще мыть руки, меньше в публичные места заходить. По нашему графику даже при всем желании не успеем туда зайти.

По данным на 15 марта, всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.