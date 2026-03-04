Семин — о судействе: «Совсем плохое. Все туры, не только последний»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в РПЛ.

«Судейство совсем плохое. Все туры, не только последний. Они не могут найти баланса в простых вещах. Судьи не могут даже разобраться, когда футболисту реально требуется помощь, а когда симуляция. Это отнимает кучу времени. Из-за этого количество конкретно игрового времени у нас намного меньше, чем в топовых лигах. Пересмотров слишком много», — сказал Семин «СЭ».

По итогам 19-го тура в ЭСК РФС обратились «Локомотив», «Балтика», «Ростов» и «Акрон».

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