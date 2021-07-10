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Гончаренко подвел итоги товарищеского матча против «Нюрнберга»

20:48
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвел итоги товарищеского матча против немецкого «Нюрнберга» (0:0).

«Мне нравится такие игры. Достаточно интенсивный матч был, компактно команды играли, много было стыков и единоборств. Хотелось бы, чтобы мы получше из-под прессинга выходили.

Было много стандартов и много стыков при розыгрыше. Травмы Спаича и Сафонова как раз пришли из этого. Завтра получим данные. Вроде ничего серьезного нет, завтра оценим состояние.

Что-то работает, что-то работает не в полной мере, что-то вообще отключилось. Важно, чтобы мы реагировали на эти моменты», — сказал Гончаренко в интервью клубному YouTube-каналу.

В прошлом сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав 41 очко.

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Иван Шитик все материалы автора

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