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Александр Карапетян: «В «Сочи» очень хорошо восприняли смену тренера»

01:19
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Нападающий «Сочи» Александр Карапетян прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1). На счету форварда результативная передача.

— Обидный итог, — цитирует Карапетяна Rusfootball. — Пропустили гол в последние пять минут. «Уфа» очень хорошо играла, очень интенсивный был матч. Если честно, счёт 1:1 — правильно.

Почему рано сели? Так игра показала. Они давили. Действительно надо было играть выше, а мы сели и атаковали только они.

Как команда восприняла смену тренера? Очень хорошо. При смене тренера все получают новый стимул, все хотят по новой доказывать.

— Помните, как приезжали в Уфу с «Прогрессом» из Люксембурга?

— Помню, это было хорошее время. Мы проиграли, но сделали хороший матч. Тогда хотел победить, сегодня хотел, опять не получилось. Четвертая игра, никак не могу обыграть «Уфу».

Уфа — Сочи

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Дополнительная информация

https://www.rusfootball.info/pliga/1146595983-karapetyan-komanda-ochen-horosho-vosprinyala-smenu-trenera.html

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