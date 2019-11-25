Александр Карапетян: «В «Сочи» очень хорошо восприняли смену тренера»

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1). На счету форварда результативная передача.

— Обидный итог, — цитирует Карапетяна Rusfootball. — Пропустили гол в последние пять минут. «Уфа» очень хорошо играла, очень интенсивный был матч. Если честно, счёт 1:1 — правильно.

Почему рано сели? Так игра показала. Они давили. Действительно надо было играть выше, а мы сели и атаковали только они.



Как команда восприняла смену тренера? Очень хорошо. При смене тренера все получают новый стимул, все хотят по новой доказывать.



— Помните, как приезжали в Уфу с «Прогрессом» из Люксембурга?



— Помню, это было хорошее время. Мы проиграли, но сделали хороший матч. Тогда хотел победить, сегодня хотел, опять не получилось. Четвертая игра, никак не могу обыграть «Уфу».

Уфа — Сочи

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