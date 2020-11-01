Александр Хацкевич: «ЦСКА сейчас самая разноплановая команда в атаке»
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА.
— Все будет видно на поле, — сказал Хацкевич в эфире «Матч премьер». — Понятно, что ЦСКА сейчас самая атакующая команда, самая разноплановая в атаке. Сильные футболисты в нападении собраны. Будет тяжело впереди, но мы планируем контригру, которая, надеюсь, получится.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.