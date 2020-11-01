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Александр Хацкевич: «ЦСКА сейчас самая разноплановая команда в атаке»

16:26

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА.

— Все будет видно на поле, — сказал Хацкевич в эфире «Матч премьер». — Понятно, что ЦСКА сейчас самая атакующая команда, самая разноплановая в атаке. Сильные футболисты в нападении собраны. Будет тяжело впереди, но мы планируем контригру, которая, надеюсь, получится.

Ротор — ЦСКА

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