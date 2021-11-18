Александр Гришин: «Спасибо «Динамо», что приняли обратно в семью»
Александр Гришин вошел в тренерский штаб академии «Динамо»
21:15
Экс-футболист «Динамо» Александр Гришин в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию о том, что он вошел в тренерский штаб академии московского клуба.
«Контракт подписан. Самые положительные эмоции от этого события, потому-то я там играл и провел одни из лучших своих годов в «Динамо». Как можно было бы сказать и про ЦСКА, возвращаюсь в родной клуб помочь молодежи воспитываться, ничего нового я не скажу. Настроен на продуктивную работу. Спасибо «Динамо», что приняли обратно в семью», — сказал Гришин «СЭ».
Ранее 50-летний Гришин работал в тренерском штабе «Локомотива-Казанки». Он покинул московский клуб 15 октября.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю