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Александр Гришин: «Спасибо «Динамо», что приняли обратно в семью»

Александр Гришин вошел в тренерский штаб академии «Динамо»
21:15
Александр Гришин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Гришин. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-футболист «Динамо» Александр Гришин в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию о том, что он вошел в тренерский штаб академии московского клуба.

«Контракт подписан. Самые положительные эмоции от этого события, потому-то я там играл и провел одни из лучших своих годов в «Динамо». Как можно было бы сказать и про ЦСКА, возвращаюсь в родной клуб помочь молодежи воспитываться, ничего нового я не скажу. Настроен на продуктивную работу. Спасибо «Динамо», что приняли обратно в семью», — сказал Гришин «СЭ».

Ранее 50-летний Гришин работал в тренерском штабе «Локомотива-Казанки». Он покинул московский клуб 15 октября.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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