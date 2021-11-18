Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Гришин стал тренером академии «Динамо»

21:11
Теги:

Александр Гришин начал работу в качестве тренера академии «Динамо», сообщает Instagram московского клуба.

18 ноября специалист празднует день рождения. Клуб поздравил его с праздником. В комментариях к записи пресс-служба уточнила, что специалист на днях приступил к работе.

Александр Гришин, которому исполнилось 50 лет, ранее работал тренером в системе «Локомотива». В частности, он тренировал дубль «Локо» и «Казанку», которая является фарм-клубом «железнодорожников».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CWalGzCMyzz/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как правильно приседать с собственным весом? Объясняет тренер
Песков оценил последствия возможной попытки силового решения конфликта в Донбассе
1
0