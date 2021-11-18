Александр Гришин стал тренером академии «Динамо»

Александр Гришин начал работу в качестве тренера академии «Динамо», сообщает Instagram московского клуба.

18 ноября специалист празднует день рождения. Клуб поздравил его с праздником. В комментариях к записи пресс-служба уточнила, что специалист на днях приступил к работе.

Александр Гришин, которому исполнилось 50 лет, ранее работал тренером в системе «Локомотива». В частности, он тренировал дубль «Локо» и «Казанку», которая является фарм-клубом «железнодорожников».