Олич: «С первого дня чувствовал, что Бабаев нечестен и воевал против меня»

Бывший тренер ЦСКА Ивица Олич в интервью «Чемпионату» рассказал о своем увольнении. Он раскритиковал руководство армейского клуба, в том числе генерального директора Романа Бабаева.

— Давайте восстановим день вашего увольнения. Как все было?

— Я узнал за день до вылета на сборы. У меня был билет на самолет, я должен был лететь с командой в Австрию. А потом со мной связался Бабаев.

— Как он вам объявил об отставке?

— Очень просто — разговор занял пять минут. Роман сказал: «Думаем, что так будет лучше». Я с первого дня чувствовал, что он нечестен и воевал против меня. В лицо я ему это тоже сказал!

— В чем проявлялась нечестность?

— Бабаев мне говорил, что он за меня и во всем поддерживает, а на деле с первого моего дня в клубе вместе с другими людьми работал над тем, чтобы избавиться от меня. Роман молодец, все сделал умно и грамотно тактически, ха-ха. Если ты посмотришь на скамейку во время нашего победного гола в ворота тульского «Арсенала» в Кубке России, то тебе все станет понятно: кто там радовался голу, а кто просто сидел с каменным лицом. Я просто из этого вынесу урок. Важно, что я попробовал и остался собой доволен: понятно, что многое поменять за три месяца я не мог, но что-то привнести у меня получилось. В следующий раз просто выберу клуб, где будет полный профессионализм.

42-летний Ивица Олич был главным тренером ЦСКА с 23 марта по 15 июня нынешнего года.