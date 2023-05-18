Гришин: «В ближайшем дерби между «Спартаком» и ЦСКА решится, кто выпадет из тройки призеров»

Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер армейской молодежной команды и юношеской сборной России Александр Гришин порассуждал о борьбе за втрое место РПЛ в сезоне-2022/23.

«В ближайшем дерби между «Спартаком» и ЦСКА решится, кто выпадет из тройки призеров и займет четвертое место в РПЛ. Это относится к обеим командам. Поэтому матч «Спартака» и ЦСКА в этом году будет особенно знаковым. Будет хороший футбол, всем нужна победа, чтобы не дать «Ростову» себя обогнать. Мы увидим зрелищную игру. Но еще играть два тура после дерби, и в этих матчах может произойти все, что угодно. Можно сказать, что в этой игре будет решаться все, но так было всегда в матчах ЦСКА и «Спартака». Команда, которая победит станет основным претендентом на второе место», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.

21 мая «Спартак» сыграет с армейцами на «Открытие Банк Арена». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.