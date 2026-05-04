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Судейство

4 мая, 10:30

Гришин — об отменном голе Кордобы: «Что там увидели судьи?! Зачем выдумывать на ровном месте?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился с «СЭ» мнением об отмененном голе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в гостевой встрече с «Акроном» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Этот матч мог завершиться грандиозным скандалом?

— Вы про отмененный гол Кордобы?

— Да.

— Мне сложно комментировать решение судей. Чистый гол! Не знаю, что там увидели арбитры, что они могли рассмотреть. Все, кто играл в футбол, думаю, были сильно удивлены таким вердиктом.

Ну что это в самом деле? Зачем выдумывать на ровном месте?! Если бы Кордоба в итоге не забил второй раз, полагаю, скандал действительно был бы большим.

И ведь поначалу Буланов-то судил довольно качественно. Но потом... Подобные эпизоды точно не красят наше судейство! Мне даже интересно, что теперь скажет Мажич. Будет ли он как-то оправдывать своих подопечных? Для меня в этом эпизоде все очевидно.

— Но ведь видеоарбитры, а затем и Буланов чем-то руководствовались?

— Чем? Какое у них было основание для отмены взятия ворот? Два человека боролись... Причем Бокоев сам хотел схватить Кордобу. У него не получилось, он упал. И из-за этого отменять чистый гол?! Уже немного цирк напоминает. Цирк со стороны судей. К футболистам по этому эпизоду вопросов нет. Повторюсь, была борьба. Кордоба ее выиграл, Бокоев проиграл. Вот и все. Зачем выдумывать какой-то фол?

Любопытно, что Буланов гол засчитал. Но зачем его позвали к монитору?! Зачем видеоарбитры вмешались, полезли?! Необъяснимо...

Александр Гришин подвел итоги матча &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo; (0:1).«Напоминает цирк. Бокоев хотел схватить Кордобу и упал. Какая отмена гола?!» Гришин — о победе «Краснодара»

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Джон Кордоба
ФК Акрон
ФК Краснодар
Александр Гришин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
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Краснодар

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 2
П
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Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
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Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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