Гришин — об отменном голе Кордобы: «Что там увидели судьи?! Зачем выдумывать на ровном месте?»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился с «СЭ» мнением об отмененном голе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в гостевой встрече с «Акроном» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— Этот матч мог завершиться грандиозным скандалом?

— Вы про отмененный гол Кордобы?

— Да.

— Мне сложно комментировать решение судей. Чистый гол! Не знаю, что там увидели арбитры, что они могли рассмотреть. Все, кто играл в футбол, думаю, были сильно удивлены таким вердиктом.

Ну что это в самом деле? Зачем выдумывать на ровном месте?! Если бы Кордоба в итоге не забил второй раз, полагаю, скандал действительно был бы большим.

И ведь поначалу Буланов-то судил довольно качественно. Но потом... Подобные эпизоды точно не красят наше судейство! Мне даже интересно, что теперь скажет Мажич. Будет ли он как-то оправдывать своих подопечных? Для меня в этом эпизоде все очевидно.

— Но ведь видеоарбитры, а затем и Буланов чем-то руководствовались?

— Чем? Какое у них было основание для отмены взятия ворот? Два человека боролись... Причем Бокоев сам хотел схватить Кордобу. У него не получилось, он упал. И из-за этого отменять чистый гол?! Уже немного цирк напоминает. Цирк со стороны судей. К футболистам по этому эпизоду вопросов нет. Повторюсь, была борьба. Кордоба ее выиграл, Бокоев проиграл. Вот и все. Зачем выдумывать какой-то фол?

Любопытно, что Буланов гол засчитал. Но зачем его позвали к монитору?! Зачем видеоарбитры вмешались, полезли?! Необъяснимо...

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