Кордоба ответил на слова Орлова, назвавшего его дельфином

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику со стороны комментатора Геннадия Орлова.

После матча 27-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:1) Орлов в эфире «Радио Зенит» обвинил Кордобу в частых симуляциях и назвал его дельфином.

«Мне все равно, что он назвал меня дельфином. Я не знаю, кто это... Все равно, что про меня говорят», — сказал Кордоба «СЭ».

Кордоба в сезоне-2025/26 забил 21 гол и сделал 9 результативных передач в 37 матчах за «Краснодар» во всех турнирах.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max