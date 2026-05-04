Гришин: «Зенит» очки не потеряет, а вот как «Краснодар» сыграет с «Динамо»?»
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» порассуждал о золотой гонке.
— Некоторые специалисты предрекали, что «Краснодар» весной повалится из-за короткой скамейки.
— Да почему повалится? С чего «быкам» посыпаться-то? Раньше мы играли всего с двумя заменами, имея лишь 16 человек в заявке. И ничего — справлялись.
Мурад Мусаев определился с обоймой, сделал ставку на исполнителей, которые хорошо сыгрались. Надо отдать должное тренерскому штабу южан. В команде мало травм. Игрокам хватает сил пройти столь длинную дистанцию. Значит, все дело в правильной подготовке.
Тут, наоборот, лишние футболисты не нужны, чтобы они не обижались, так как остаются на лавке, не создавали напряжения в раздевалке и так далее. Уехал же зимой Перрен.
— Но календарь у «Зенита» все же полегче?
— Нас ждут очень интересные два тура. Пожалуй, «Зенит» не оступится, наберет шесть очков в матчах с «Сочи» и «Ростовом». Что касается «Краснодара», то все решится в Москве — в поединке против «Динамо». «Зенит"-то свой матч в столице уже провел, обыграв ЦСКА. А вот «быки» могут оступиться во встрече с бело-голубыми. Посмотрим.
— С «Динамо» «Краснодару» предстоит сыграть еще и в Кубке.
— Да, «быки» на финише проведут на одну игру больше, чем питерцы.
— Хватит ли сил?
— Должно хватить, в плане физики не просядут. А в остальном... Развязка близка! Интересный чемпионат!
Первое место в чемпионате России занимает «Краснодар» с 63 очками. На второй строчке находится «Зенит», который отстает от лидера на 1 очко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
11
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
15
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0