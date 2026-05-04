Гришин: «Зенит» очки не потеряет, а вот как «Краснодар» сыграет с «Динамо»?»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» порассуждал о золотой гонке.

— Некоторые специалисты предрекали, что «Краснодар» весной повалится из-за короткой скамейки.

— Да почему повалится? С чего «быкам» посыпаться-то? Раньше мы играли всего с двумя заменами, имея лишь 16 человек в заявке. И ничего — справлялись.

Мурад Мусаев определился с обоймой, сделал ставку на исполнителей, которые хорошо сыгрались. Надо отдать должное тренерскому штабу южан. В команде мало травм. Игрокам хватает сил пройти столь длинную дистанцию. Значит, все дело в правильной подготовке.

Тут, наоборот, лишние футболисты не нужны, чтобы они не обижались, так как остаются на лавке, не создавали напряжения в раздевалке и так далее. Уехал же зимой Перрен.

— Но календарь у «Зенита» все же полегче?

— Нас ждут очень интересные два тура. Пожалуй, «Зенит» не оступится, наберет шесть очков в матчах с «Сочи» и «Ростовом». Что касается «Краснодара», то все решится в Москве — в поединке против «Динамо». «Зенит"-то свой матч в столице уже провел, обыграв ЦСКА. А вот «быки» могут оступиться во встрече с бело-голубыми. Посмотрим.

— С «Динамо» «Краснодару» предстоит сыграть еще и в Кубке.

— Да, «быки» на финише проведут на одну игру больше, чем питерцы.

— Хватит ли сил?

— Должно хватить, в плане физики не просядут. А в остальном... Развязка близка! Интересный чемпионат!

Первое место в чемпионате России занимает «Краснодар» с 63 очками. На второй строчке находится «Зенит», который отстает от лидера на 1 очко.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max