Александр Григорян: «Десять лет назад Божович был для меня недосягаемой глыбой»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян перед встречей 11-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» отметил, что 10 лет назад тренер самарской команды Миодраг Божович был для него недосягаем.

— У меня есть Миодраг Божович, 10 лет назад он был для меня недосягаемой глыбой, когда я тренировал женскую «Звезду», а он и шел с «Амкаром» на четвертом месте в РПЛ и позже мы встречались в Кубке России, где он меня обыграл, так что жду реванша, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Григорян в ответ на вопрос о спартаковском прошлом Мелкадзе и Обухова.

Матч «Крылья Советов» — «Тамбов» начнется в 14.00, «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.