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Александр Головин: «Желаю Слуцкому удачи! «Рубин» сделал хороший и правильный выбор»

12:36
Март 2016 года. Александр Головин и Леонид Слуцкий. Фото Алексей Иванов, -
Март 2016 года. Александр Головин и Леонид Слуцкий. Фото Алексей Иванов, -
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал для «СЭ» приход Леонида Слуцкого в «Рубин».

— Как могу прокомментировать назначение Леонида Слуцкого главным тренером «Рубина»? Хочу пожелать ему удачи! Леонид Викторович — это тренер, который открыл мне дорогу в большой футбол. Уверен, «Рубин» сделал хороший и правильный выбор. (Александр Бобров)

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