Александр Головин: «Желаю Слуцкому удачи! «Рубин» сделал хороший и правильный выбор»
12:36
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал для «СЭ» приход Леонида Слуцкого в «Рубин».
— Как могу прокомментировать назначение Леонида Слуцкого главным тренером «Рубина»? Хочу пожелать ему удачи! Леонид Викторович — это тренер, который открыл мне дорогу в большой футбол. Уверен, «Рубин» сделал хороший и правильный выбор. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Материалы сюжета: Слуцкий и «Рубин»
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