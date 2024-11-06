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Сегодня, 03:52

Фильцов: «Теперь мы вряд ли увидим Кордобу в другой российской команде»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов прокомментировал продление контракта между краснодарским клубом и нападающим Джоном Кордобой.

«Продление логично, этого следовало ожидать. У команды хорошие результаты, сам Кордоба забивает голы, руководители оценили его вклад в общее дело. Своей работой он многое доказал, возможно, пересмотрел взгляды по поводу ухода. Не знаю, какие предложения о переходе были у него летом, но «Краснодар» — это отличный вариант для любого футболиста высокого уровня. Если что-то и было, то это Кордоба пересмотрел.

Теперь мы вряд ли увидим Кордобу в другой российской команде. Вообще не хотелось бы, чтобы все яркие футболисты лиги шли в «Зенит». Хочется, чтобы у нас был красочный чемпионат с интригой, лига должна быть разнообразной. «Краснодар» дал Кордобе многое и переподписывает его, в том числе на случай, если придётся его перепродать», — цитирует Legalbet Фильцова.

Кордоба выступает за российский клуб с лета 2021 года. В 99 матчах за «Краснодар» он забил 53 гола и сделал 19 результативных передач.

Источник: Legalbet
Джон Кордоба
Футбол
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Зенит

 6
Алексей Батраков

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Локомотив

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И К Ж
Муталип Алибеков

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 5 1 0
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