Фильцов: «Теперь мы вряд ли увидим Кордобу в другой российской команде»

Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов прокомментировал продление контракта между краснодарским клубом и нападающим Джоном Кордобой.

«Продление логично, этого следовало ожидать. У команды хорошие результаты, сам Кордоба забивает голы, руководители оценили его вклад в общее дело. Своей работой он многое доказал, возможно, пересмотрел взгляды по поводу ухода. Не знаю, какие предложения о переходе были у него летом, но «Краснодар» — это отличный вариант для любого футболиста высокого уровня. Если что-то и было, то это Кордоба пересмотрел.

Теперь мы вряд ли увидим Кордобу в другой российской команде. Вообще не хотелось бы, чтобы все яркие футболисты лиги шли в «Зенит». Хочется, чтобы у нас был красочный чемпионат с интригой, лига должна быть разнообразной. «Краснодар» дал Кордобе многое и переподписывает его, в том числе на случай, если придётся его перепродать», — цитирует Legalbet Фильцова.

Кордоба выступает за российский клуб с лета 2021 года. В 99 матчах за «Краснодар» он забил 53 гола и сделал 19 результативных передач.