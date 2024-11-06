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Сегодня, 06:11

Лесовой предложил поменять формат РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник АЕЛа Даниил Лесовой считает, что смена формата проведения чемпионата России может повысить интерес у зрителей и игроков.

«Мне кажется, что такой концепт с шестеркой, как на Кипре, был бы интересным. Особенно в условиях отстранения от еврокубков», — цитирует «РБ Спорт» Лесового.

В чемпионате Кипра участвуют 12 команд, которые проводят 22 матча дома и на выезде в первой части сезона. Во второй половине команды делятся на две подгруппы: топ-6 разыгрывают медали и путевки в еврокубки, а команды с 7-е по 12 -е место борются за сохранение места в лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lesovoj-rasskazal-kak-mozhno-reformirovat-rpl-chtoby-povy-sit-interes-k-lige/
Даниил Лесовой
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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