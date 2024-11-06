Лесовой предложил поменять формат РПЛ

Полузащитник АЕЛа Даниил Лесовой считает, что смена формата проведения чемпионата России может повысить интерес у зрителей и игроков.

«Мне кажется, что такой концепт с шестеркой, как на Кипре, был бы интересным. Особенно в условиях отстранения от еврокубков», — цитирует «РБ Спорт» Лесового.

В чемпионате Кипра участвуют 12 команд, которые проводят 22 матча дома и на выезде в первой части сезона. Во второй половине команды делятся на две подгруппы: топ-6 разыгрывают медали и путевки в еврокубки, а команды с 7-е по 12 -е место борются за сохранение места в лиге.