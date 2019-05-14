Александр Егоров: "Слова Подберезкина, что не видел карточку? За его нарушение назначили пенальти"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал удаление полузащитника "Рубина" Вячеслава Подберезкина в матче с "Локомотивом" (4:0).

– Не думаю, что есть дистанция, с которой нужно показывать карточку. Но все должно быть в разумных пределах. Я не отел бы комментировать слова футболиста. Он нарушил правила. За его нарушение назначили пенальти. Он далеко не ушел, был в пределах видимости. В идеале арбитр должен эту карточку показать, чтобы игрок ее видел. (Юлия Яковлева)